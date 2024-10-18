حملات للإبادة وعائلات تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرسل تعزيزات لشمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انضمام لواء "غفعاتي" إلى "الفرقة 162" في إطار توسيع عمليته العسكرية في جباليا، رغم الدعوات الدولية لوقف الإبادة التي ينفذها بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "ليلًا انضم لواء جفعاتي إلى توسيع نشاطات الفرقة 162 في منطقة جباليا" التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 14 يومًا، وسط ظروف مأساوية للغاية.

من جهته، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أن عائلات عدة في شمال قطاع غزة محاصرة تحت أنقاض منازلها.

ولفت إلى أن منطقة المغراقة وسط القطاع تتعرض إلى قصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ الصباح.

وأوضح أن منطقة جباليا شمالي القطاع تواجه حملة إبادة ونسفًا لمبانيها السكنية.

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