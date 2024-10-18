عملية تسلل من الأردن، إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:59 صباحاً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديين إسرائيليين أصيبا في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن منفذي إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بورود أنباء عن إطلاق نار إطلاق نار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة جنوب البحر الميت.

قال الجيش الإسرائيلي إن “منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، وأن جنوده أطلقوا النار على مخربين اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا عددا من المسلحين عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة جنوب البحر الميت".

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار.

فيما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يشتبه في وجود مزيد من المسلحين تسللوا من الأردن للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.