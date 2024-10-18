وصاية مرفوضة، رئيس الحكومة اللبنانية يفتح النار علي إيران لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:43 صباحاً - علق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على تصريح رئيس البرلمان الإيراني من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار 1701، قائلا إنه يشكل تدخلا في الشأن اللبناني.

تطبيق قرار 1701 في لبنان

وأصدر ميقاتي بيانا جاء فيه: "نستغرب موقف محمد باقر قاليباف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان"، مذكرا "إننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران (عباس عراقجي) ورئيس مجلس الشورى (قاليباف) خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وشدد ميقاتي على أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701

وكان قاليباف قال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية خلال تواجده في جنيف إن "إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل".

وتابع قائلا: "لا توجد إسرائيل، بل فقط النظام الصهيوني الذي ليس إلا الذراع المسلحة للولايات المتحدة، والذي لا جدوى من الحديث معه... إلا أننا نرى ضوءا خافتا في نهاية النفق، ضوء إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا، الدولة التي تحمي لبنان تقليديا، حول الشروط الملموسة لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

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