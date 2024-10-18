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إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل - أخبار كلمتك

إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية لبحث محاولة تعزيز مفاوضات صفقة التبادل.

كلمة نتنياهو عقب اغتيال يحيى السنوار 

وأمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا والحرب لم تنته بعد".

وأضاف نتنياهو: "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين، ووجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل".

نتنياهو يصر على استكمال الحرب 

وتابع نتنياهو: "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون وحماس لن تحكم غزة بعد الآن".

واستطرد نتنياهو: "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار وسنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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