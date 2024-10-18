إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية لبحث محاولة تعزيز مفاوضات صفقة التبادل.

كلمة نتنياهو عقب اغتيال يحيى السنوار

وأمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له: "تمت تصفية يحيى السنوار على أيدي جنودنا والحرب لم تنته بعد".

وأضاف نتنياهو: "تمت تصفية السنوار لكن المهمة لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين، ووجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل".

نتنياهو يصر على استكمال الحرب

وتابع نتنياهو: "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون وحماس لن تحكم غزة بعد الآن".

واستطرد نتنياهو: "الشرق الأوسط لديه فرصة الآن لوقف محور الشر وإحلال السلام والازدهار وسنواصل بكامل القوة حتى إعادة الرهائن".

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