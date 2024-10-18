إعلام لبناني: خالد مشعل يتولى رئاسة حماس ويبدأ مفاوضات قضية المختطفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن رئيس حركة حماس الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل، سيتولى رئاسة الحركة بعد استشهاد يحيى السنوار في قطاع غزة.

وذكرت قناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "مشعل تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحركة، وهو الآن مسؤول عن جميع الاتصالات مع الأطراف الرئيسية المشاركة في المفاوضات وحل ملف المختطفين".

فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة قولهم إن يحيي السنوار زعيم حركة حماس الفلسطينية، لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الدبلوماسيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة، مشيرين إلى أن محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة.

فيما قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب امس الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".

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