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صافرات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

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صافرات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً -  أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

 

إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل

 في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".

 

وأضاف البيان: "خلال الليل، تم اعتراض طائرة مسيرة داخل الأراضي البحرية الإسرائيلية على طول ساحل إسرائيل، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم تنطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

 

تنفيذ 17 عملية نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

وكان حزب الله اللبناني أعلن مساء الخميس تنفيذه 17 عملية نوعية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بما فيها تصديه لمحاولات تسلل، مؤكدا تحقيق ‏إصابات مباشرة ودقيقة.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الخميس، أن 5 عسكريين بينهم ضابطان قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، في المعارك مع قوات حزب الله بالمناطق الجنوبية من لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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