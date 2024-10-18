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بعد استشهاد السنوار، دبلوماسيون يكشفون سيناريوهات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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بعد استشهاد السنوار، دبلوماسيون يكشفون سيناريوهات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

بعد استشهاد السنوار، دبلوماسيون يكشفون سيناريوهات وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة قولهم إن يحيى السنوار زعيم حركة حماس الفلسطينية، لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة، وأن محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة.

يحيى السنوار

فيما قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب يوم الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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