صيد ثمين، الجيش الإسرائيلي يحدد هدفه التالي بعد اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري إن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيستمر في العمل في غزة ضد حماس وبنيتها ​​التحتية".

كما نفى أن إسرائيل تنفذ "خطة الجنرال" لمحاصرة شمال غزة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لديه خططه الخاصة، والتي "تتبع القانون الدولي".

ومحمد السنوار شقيق قائد حماس يحيى السنوار، شغل في الماضي منصب قائد لواء خان يونس التابع لكتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وكان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويعد محمد السنوار، مهندس أنفاق غزة، حيث اضطلع بتنفيذ أكبر المشاريع في القطاع لبناء شبكة الأنفاق تحت الأرض، كما يعد الخليفة المحتمل لشقيقه في قيادة حركة حماس، حيث أنه "نشط للغاية ويدير الأمور"، وفق تعبير الإعلام العبري، الذي وضعه مع قادة آخرين من حماس على لائحة الإستهداف الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحافي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه (..) ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

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