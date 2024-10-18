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ماذا قالت الجنائية الدولية على اغتيال السنوار، وهذا قرارها حال التأكد من وفاته - أخبار كلمتك

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ماذا قالت الجنائية الدولية على اغتيال السنوار، وهذا قرارها حال التأكد من وفاته - أخبار كلمتك

ماذا قالت الجنائية الدولية على اغتيال السنوار، وهذا قرارها حال التأكد من وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال المكتب يوم الخميس "وفقا للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".

وإذا تأكدت وفاة السنوار، سيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.

السنوار

وكانت الجنائية الدولية قد أنهت في السادس من سبتمبر الماضي إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية بعد مقتله في إيران يوم 31 يوليو الماضي.

 وفي العاشر من سبتمبر، من ذات الشهر، أظهرت وثائق قانونية أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف (58 عاما) في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

يشار إلى أنه في مايو الماضي، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق 3 من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت.

ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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