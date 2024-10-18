توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

بلينكن يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مرحلة ما بعد اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:28 صباحاً - اغتيال يحيى السنوار، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين الخميس، مع وزيري خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع في غزة.

وخلال اتصاله مع وزير الخارجية القطري، ناقش بلينكن اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

كما أكد بلينكن على ضرورة وضع مسار واضح يمكّن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم بعيدا عن الحروب وهيمنة حركة حماس.

وأعرب بلينكن عن تقديره لدور قطر المحوري في جهود الوساطة، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بحل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وفي اتصال آخر، بحث بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مقتل السنوار، وأهمية استمرار الجهود لإنهاء الصراع وضمان الإفراج عن الرهائن.

وركز بلينكن على العمل نحو مرحلة ما بعد الصراع في غزة، حيث لا يكون لحماس دور في الحكم، بما يضمن للشعب الفلسطيني في غزة إعادة بناء حياتهم.

كما تناولت المحادثة الأوضاع في لبنان وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين هناك. 

وأعرب بلينكن عن شكره للسعودية على مساعداتها الإنسانية للبنان، مؤكدًا مواصلة الجهود الأمريكية لتحقيق حل دبلوماسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق