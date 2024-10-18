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بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن - أخبار كلمتك

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بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن - أخبار كلمتك

بوريل: السنوار كان عقبة أمام وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:30 صباحاً - السنوار، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس، إن يحيى السنوار زعيم حماس «كان عقبة أمام وقف إطلاق النار المُلح والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين».

وزعم بوريل على موقعه بمنصة إكس أن “ السنوار، كان إرهابيًّا مدرجًا على قائمة الاتحاد الأوروبي، وكان مسؤولًا عن الهجوم الشنيع في 7 أكتوبر.

وأضاف بوريل: "لقد كان عقبة أمام وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل، ويجب الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. يجب أن تكون هناك نهاية للعنف وتحرير الرهائن ووقف معاناة الفلسطينيين".

وفي وقت سابق أمس الخميس، انتقد بوريل منح الولايات المتحدة، إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلًا إن خلال ذلك الوقت سيموت عدد كبير جدًا من الناس.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، قبل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي: "تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر لتحقيق ذلك. مهلة شهر، بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم، تعني عددًا كبيرًا جدًّا".

وأمس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الخميس، إن واشنطن تريد استئناف المحادثات بشأن مقترح لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في قطاع غزة بعد مقتل يحيى السنوار.

ووصف ميلر مقتل السنوار بأنه «حدث مزلزل».

وقال ميلر في إفادة صحفية دورية إن السنوار كان «العقبة الرئيسية» أمام التوصل إلى نهاية للحرب في غزة.

وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن عملت لعدة أشهر مع الوسطاء من قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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