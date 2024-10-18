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الشرطة الإسرائيلية تعلن مكان احتجاز جثمان السنوار - أخبار كلمتك

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الشرطة الإسرائيلية تعلن مكان احتجاز جثمان السنوار - أخبار كلمتك

الشرطة الإسرائيلية تعلن مكان احتجاز جثمان السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:23 صباحاً - كشفت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، أن جثمان يحيى السنوار، نقل إلى مشرحة في تل أبيب لإجراء "فحوص إضافية" بعد إعلان الجيش اغتياله في غزة.

 

شرطة الاحتلال تعلن مكان احتجاز جثمان يحيى السنوار

وقالت شرطة الاحتلال، إن "جثمان يحيى السنوار وصل قبل وقت وجيز إلى المركز الوطني للطب الشرعي لإجراء فحوص إضافية".

 

وكان الجيش الإسرائيلي أكد مساء أمس، اغتيال السنوار في قطاع غزة، مع الساعات الأولى لفجر الخميس.

 

وقالت مصادر في حركة حماس لوكالة "رويترز"،  إن هناك مؤشرات تشير إلى أن السنوار استشهد في عملية إسرائيلية في غزة، وأضاف الاحتلال إلى أنه لم تظهر أي علامات على وجود رهائن في المنطقة التي قُتل فيها السنوار.

السنوار، كلمتك

وأعلن استهداف 3 مسلحين في غزة، وقال إن فحوصاته أثبتت أن أحدهم السنوار بعد شكوك حول هويته.

 

إجراء فحوصات إضافية على جثمان السنوار فى إسرائيل

وأرسلت عينة من الحمض النووي من جثمان السنوار إلى معهد الطب الشرعي، وأرسلت صور الأسنان إلى وحدة الطب الشرعي التابعة للشرطة، وتمت مقارنة عينة الحمض النووي بعينة من السنوار تم جمعها عندما كان في سجن إسرائيلي.

 

وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" إن عشرات العمليات جرت على مدار العام الماضي والأسابيع القليلة الماضية في المنطقة التي قُتل فيها السنوار، والتي "حدت من قدرة يحيى السنوار على العمل... وأدت إلى القضاء عليه".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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