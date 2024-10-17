هآرتس: إصابة جندي إسرائيلي خلال عملية اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن جنديًّا أصيب بجروح خطِرة خلال عملية اغتيال يحيى السنوار.

إصابة جندي خلال عملية اغتيال يحيى السنوار

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل ضابطين و3 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

خسائر جيش الاحتلال في معارك لبنان وغزة

وقال جيش الاحتلال في بيانه: إن 8 جنود أصيبوا أيضًا بجروح خطِرة خلال المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، أن الجنود الإسرائيليين القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

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