عملية الصدفة، تفاصيل جديدة عن اغتيال السنوار تحمل العديد من المفاجآت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - كشفت صحيفة عبرية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال يحيى السنوار التي جاءت بالصدفة وفق وصف الصحيفة خلال سردها للمعلومات عن الاشتباكات التي تمت.

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ليلة اغتيال السنوار

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الجنود الذين شاركوا في عملية اغتيال السنوار، لم يكونوا جزءًا من وحدة كوماندوز خاصة، بل كانوا يتدربون ليصبحوا قادة فرق.

وتابعت، إنه أثناء قيامهم بمهمة روتينية في المنطقة لتحديد مواقع أعضاء حماس، اشتبهت القوة في وجود عناصر داخل مبنى، قبل فجر الخميس، وفتحت القوات الإسرائيلية النار باستخدام قذائف الدبابات والصواريخ المحمولة على الكتف.

ثم استخدمتِ القوات طائرات بدون طيار لفحص المبنى وتحديد مواقع الجثث قبل الاقتراب، وتم العثور على عبوات ناسفة مزروعة داخل المبنى، ما استدعى تدخلَ مهندسي القتال لتفكيكها وتأمين الموقع المستهدف.

جثمان السنوار، كلمتك

وأشارت هآرتس، إلى أن السنوار كان مختفيًا عن الأنظار لفترة طويلة، مما أثار تكهنات حول إصابته أو مقتله في غارات جوية على الأنفاق، وفي الشهر الماضي، تم تفنيد التقييمات التي أشارت إلى وفاته بعد فترة من الانقطاع عن الاتصال.

منذ بداية العدوان على غزة، نفذت إسرائيل سلسلة من الاغتيالات لكبار قادة حماس، بمن في ذلك محمد ضيف، ومروان عيسى، ورافع سلامة، وأيمن نوفل.

نتنياهو يقدم عرضًا لعناصر المقاومة بعد اغتيال السنوار

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فى خطاب متلفز، أن مقتل السنوار يمثل "بداية اليوم التالي بعد حماس"، داعيًا سكان غزة إلى "تحرير أنفسهم من طغيانها".

وأكد أن من يلقي سلاحه ويعيد الرهائن سيتمكن من المغادرة والعيش.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه الحرب هي "حرب القيامة"، وهو المصطلح الذي اقترحه مؤخرًا لتسمية الصراع الجاري.

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