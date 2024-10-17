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آكلو لحوم البشر، روسيا تهاجم أمين عام حلف الناتو بعد تعليقه على اغتيال يحيى السنوار - أخبار كلمتك

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آكلو لحوم البشر، روسيا تهاجم أمين عام حلف الناتو بعد تعليقه على اغتيال يحيى السنوار - أخبار كلمتك

آكلو لحوم البشر، روسيا تهاجم أمين عام حلف الناتو بعد تعليقه على اغتيال يحيى السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:36 مساءً - اغتيال يحيى السنوار، وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس  انتقادا لاذعا للأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته لتعليقه على الأنباء المتداولة حول اغتيال إسرائيل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

 

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد أمين عام حلف الناتو 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مايك روته إنه "لن يقلق إذا تبين أن هذا صحيح".

وذكرت زاخروفا في منشور لها على منصة تليجرام: “لسنا متفاجئين. والحقيقة هي أن روته هو رئيس وزراء هولندا السابق”. 

وتابع: "هذا البلد معروف بـتقاليده الليبرالية، حيث إنه في عام 1672، قتل الهولنديون رئيس وزرائهم مع شقيقه، ثم أكلوه. هذه هي الحضارة الغربية. ثم تم العفو عنهم جميعًا. ردود أفعال أكلة لحوم البشر، كما نرى، لا تزال قوية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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