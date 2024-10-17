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كتيب أذكار نبوية ومسبحة، ماذا كان يحمل السنوار في جعبته قبل اغتياله؟ (صور) - أخبار كلمتك

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كتيب أذكار نبوية ومسبحة، ماذا كان يحمل السنوار في جعبته قبل اغتياله؟ (صور) - أخبار كلمتك

كتيب أذكار نبوية ومسبحة، ماذا كان يحمل السنوار في جعبته قبل اغتياله؟ (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:04 مساءً - اغتيال يحيى السنوار، تداولت وسائل إعلام عبرية صورا تظهر مقتنيات رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، اليوم الخميس، وذلك بعد اغتياله في تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

صور لمحتويات يحيى السنوار بعد اغتياله 

وأظهرت الصورة الأولى لمحتويات السنوار، مطوية "أذكار نبوية يومية" وكتيب "أذكار نافعة" ومسبحة وساعة يد وحلوى وشريط لاصق بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بأنه 1600 شيكل إسرائيلي ما يقدر بـ 430 دولارا أمريكيا.

محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 

عملية اغتيال يحيى السنوار في رفح 

وفي الصورة الثانية، يظهر سلاح رشاش من طراز "كلاشنكوف"، بالإضافة إلى مخزني رصاص وجعبة عسكرية وأدوات عسكرية أخرى.

محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 
محتويات يحي السنوار بعد اغتياله، كلمتك 

وعرض جيش الاحتلال صورة ثالثة فيلجواز سفر فلسطيني منتهي الصلاحية منذ عام 2017، يعود لشخص يدعى هاني حميدان سليمان زعرب، الذي يعمل مدرسا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حسبما يظهر في الوثيقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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