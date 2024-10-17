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خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال تراجع عن ضرب أهداف نووية في إيران - أخبار كلمتك

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خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال تراجع عن ضرب أهداف نووية في إيران - أخبار كلمتك

خبير شئون إسرائيلية: الاحتلال تراجع عن ضرب أهداف نووية في إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 05:12 م 10/17/2024 5:12:14 PM

المشروع النووي الإيراني،
المشروع النووي الإيراني، كلمتك

قال أحمد شديد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إنه بات واضحًا من اليوم، أن قواعد اللعبة ما بين إسرائيل وإيران مبنية على الاعتبار للدول، وأن إسرائيل قد تنازلت إلى حد كبير عن أهدافها العليا والاستراتيجية والمتمثلة بتدمير المشروع الإيراني وكذلك القضاء على حزب الله، مضيفا: نستمع اليوم إلى تصريحات إسرائيلية تتحدث عن كيلو أو اثنين كيلو متر بداخل الأراضي اللبنانية أصبح هدفًا إسرائيليًا.

 

تراجع إسرائيل عن توجيه ضربة نووية لإسرائيل

وأضاف "شديد"، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل اليوم تتراجع عن خطة أو فكرة تدمير المشروع النووي وكذلك الابتعاد عن استهداف المحطات المدنية الحيوية كالغاز والنفط وما إلى ذلك، وحصر أهدافها بمسألتين، المسألة الأولى قواعد عسكرية، والمسألة الثانية وصفها الإعلام الإسرائيلي بمراكز قيادة للحرس الثوري وللحكومة أو للنظام في إيران.

هيبة ومكانة إسرائيل

وتابع: "هذا يعني أن هناك الآن ضربات تهدف إسرائيل من خلالها إلى مسألة واحدة هى الحفاظ على هيبة إسرائيل أو مكانة إسرائيل في المنطقة وإقناع المجتمع في إسرائيل الذي شاهد كيف أن مئات الصواريخ تدك مواقع عسكرية استراتيجية في إسرائيل".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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