هيئة البث الإسرائيلية تكشف حقيقة اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - اغتيال يحيى السنوار، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، اغتيال رئيس حركة حماس، يحيى السنوار في عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار

وفي السياق ذاته، أفاد موقع العربية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت نتيجته إيجابية.

جيش الاحتلال يجري اختبار DNA لجثة السنوار

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة.

وأضافت القناة 12 العبرية في تقريرها، أنه تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية باغتيال يحيى السنوار، زاعمة أن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح.

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