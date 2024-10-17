تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية تكشف حقيقة اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هيئة البث الإسرائيلية تكشف حقيقة اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية تكشف حقيقة اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - اغتيال يحيى السنوار، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، اغتيال رئيس حركة حماس، يحيى السنوار في عملية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار 

وفي السياق ذاته، أفاد موقع العربية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت نتيجته إيجابية.

جيش الاحتلال يجري اختبار DNA لجثة السنوار 

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية عاجلة.

وأضافت القناة 12 العبرية في تقريرها، أنه تم إبلاغ وزراء الحكومة الإسرائيلية باغتيال يحيى السنوار، زاعمة أن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان في رفح.

txt

جيش الاحتلال يفحص احتمال مقتل يحيى السنوار في غزة

txt

يرحل المحتل ويبقى أهل الأرض، أول رد من حماس على صفقة نفي السنوار إلى السودان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق