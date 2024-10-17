خبير عسكري يكشف سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التصعيد على مختلف الجبهات في غزة وجنوب لبنان، وذلك ضمن صندوق أهداف وخطة العمل الأمريكية الإسرائيلية.

شل الأذرع الإيرانية بالمنطقة

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية فُتحت على اللاذقية والجولان واليمن، بهدف شل الأذرع التي تقدم المساعدة إلى إيران.

ما هو سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية؟

وأشار إلى أن نوعية القذائف المستخدمة في الاعتداء على اللاذقية والجولان واليمن كان عن طريق طائرة بوينغ بي-50 سوبر فورترس، وهي قاذفة قنابل استراتيجية بأربع محركات تحتوي على قاذفات ليزر ورؤوس نووية وبالستية، مشددا على أهميتها مستقبلا، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي غير قادرة على ضرب المنشآت النووية بإيران، إلا بهذه القذائف وبمساعدة أمريكية.

أسعار النفط والانتخابات الأمريكية وضرب المشروع النووي الإيراني

وأكد أنه يستبعد قصف الاحتلال للمنشآت النووية أو النفطية، كونها تشكل خطرا على الانتخابات الأمريكية وعلى أسعار النفط، لافتا إلى أنه من المتوقع استهداف إسرائيل لمنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني أو أخرى اقتصادية.

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