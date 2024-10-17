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خبير عسكري يكشف سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

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خبير عسكري يكشف سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية بإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - قال العميد مارسيل بالوجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التصعيد على مختلف الجبهات في غزة وجنوب لبنان، وذلك ضمن صندوق أهداف وخطة العمل الأمريكية الإسرائيلية.

شل الأذرع الإيرانية بالمنطقة 

وأضاف خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية فُتحت على اللاذقية والجولان واليمن، بهدف شل الأذرع التي تقدم المساعدة إلى إيران.

ما هو سلاح إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية؟

وأشار إلى أن نوعية القذائف المستخدمة في الاعتداء على اللاذقية والجولان واليمن كان عن طريق طائرة بوينغ بي-50 سوبر فورترس، وهي قاذفة قنابل استراتيجية بأربع محركات تحتوي على قاذفات ليزر ورؤوس نووية وبالستية، مشددا على أهميتها مستقبلا، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي غير قادرة على ضرب المنشآت النووية بإيران، إلا بهذه القذائف وبمساعدة أمريكية.

أسعار النفط والانتخابات الأمريكية وضرب المشروع النووي الإيراني

وأكد أنه يستبعد قصف الاحتلال للمنشآت النووية أو النفطية، كونها تشكل خطرا على الانتخابات الأمريكية وعلى أسعار النفط، لافتا إلى أنه من المتوقع استهداف إسرائيل لمنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني أو أخرى اقتصادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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