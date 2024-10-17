تحذير روسي لإسرائيل من ضرب البرنامج النووي الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:04 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الروسية حذرت إسرائيل من مجرد التفكير في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية.

روسيا تحذر إسرائيل من ضرب النووي الإيراني

ويأتي ذلك في ظل استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة قبل عدة أيام.

موعد الرد الإسرائيلي على إيران

وكشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن التوقيت المحتمل للرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني قبل الخامس من نوفمبر، "وهو الجدول الزمني الذي من شأنه أن يدفع التقلبات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى الواجهة في غضون أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، وفق ما جاء في التقرير.

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