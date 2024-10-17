حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية برشقات صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين على بوابة مستوطنة مسغاف عام برشقة صاروخية.

وقال حزب الله في بيانه: "إنه استهدف تجمعا آخر لـ جيش الاحتلال في بلدة بليدا برشقة صاروخية".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل.

دوي صافرات الإنذار في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل

ولفتت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلى أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه عقب دوي صفارات الإنذار في الشمال تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل واعترض واحدا فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

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