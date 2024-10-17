جيش الاحتلال يفحص احتمال مقتل يحيى السنوار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، اليوم الخميس: "نفحص احتمال مقتل يحيى السنوار خلال نشاط للجيش في غزة".

مقتل قيادي كبير في حزب الله اللبناني

وعلى الجبهة اللبنانية، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قتل حسين محمد عواضة قائد كتيبة في حزب الله في منطقة بنت جبيل وتصفية عشرات المسلحين خلال معارك في جنوب لبنان.

تدمير المباني المدنية في لبنان

وفي وقت سابق، وجه ‏جيش الإحتلال الإسرائيلي طلبا عاجلا إلى سكان بعض المناطق في البقاع شرقي لبنان بسرعة الإخلاء.

صحيفة أمريكية تزعم: السنوار كلف عناصر حماس بتنفيذ عمليات فدائية يرحل المحتل ويبقى أهل الأرض، أول رد من حماس على صفقة نفي السنوار إلى السودان

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