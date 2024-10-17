ارتفاع عدد ضحايا مجزرة جباليا إلى 22 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا مجزرة جباليا ارتفع إلى 22 شهيدا وعشرات المصابين، وذلك جراء قصف إسرائيلي على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

سقوط عشرات الشهداء في مجزرة مخيم جباليا

ومن جانبه أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن مجزرة مخيم جباليا اليوم هي 191 في سلسلة مجازر الاحتلال ضد مراكز النزوح.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن 15 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال غزة .

وأكدت مصادر صحفية استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء بالقصف الإسرائيلي بحسب روسيا اليوم.

أزمة مالية غير مسبوقة

وعلى الجانب الآخر قال البنك الدولي، أمس الأربعاء، إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، مضيفا أن الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي.

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