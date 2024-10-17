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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في غزة الشتاء المقبل - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في غزة الشتاء المقبل - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في غزة الشتاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:03 مساءً -  أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن نحو 345 ألف شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة الشديدة خلال فصل الشتاء المقبل.

العملية العسكرية على شمال قطاع غزة

 وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية على شمال قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، قد تجاوز 400 شهيد.

وأضافت صحة غزة في بيان أن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وحذرت الوزارة في بيانها، من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة حصار الاحتلال لشمال القطاع لليوم الـ13 على التوالي.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي بيان ثان، قالت وزارة الصحة في غزة إن 42438 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 99246 آخرين في العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و93 مصابا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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