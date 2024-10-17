الأمم المتحدة تحذر من مجاعة شديدة في غزة الشتاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:03 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن نحو 345 ألف شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة الشديدة خلال فصل الشتاء المقبل.

العملية العسكرية على شمال قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية على شمال قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، قد تجاوز 400 شهيد.

وأضافت صحة غزة في بيان أن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وحذرت الوزارة في بيانها، من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة حصار الاحتلال لشمال القطاع لليوم الـ13 على التوالي.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي بيان ثان، قالت وزارة الصحة في غزة إن 42438 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 99246 آخرين في العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و93 مصابا.

لوقف حرب غزة ولبنان والتصعيد بالمنطقة، رسائل السيسي لوزيري خارجية إيران وإسبانيا (فيديو) 15 شهيدا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي لمدرسة أبو حسين شمال غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية