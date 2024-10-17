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مناقشة منع استدراج الإقليم لحرب واسعة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني - أخبار كلمتك

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مناقشة منع استدراج الإقليم لحرب واسعة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني - أخبار كلمتك

مناقشة منع استدراج الإقليم لحرب واسعة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.

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وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتوصل إلى صيغة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. 

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كما شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعي لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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كما شدد عبد العاطى على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة، وأهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها، مضيفا “لن تكون أي دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها”.

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وتابع المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض موقف مصر من التطورات الخطيرة فى المنطقة بما فيها في منطقة البحر الأحمر وفي لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. 

كما شدد على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية. 

ولفت في هذا السياق إلى أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الأراضي اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار في لبنان الشقيق. 

 

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كما أكد الملكية الوطنية اللبنانية في ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع  لابد وأن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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