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زلزال يضرب وسط تركيا - أخبار كلمتك

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زلزال يضرب وسط تركيا - أخبار كلمتك

زلزال يضرب وسط تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، ولاية سيواس التركية وسط البلاد على عمق 10 كم.

 

زلزال يضرب وسط تركيا

وقال الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" إن الزلزال وقع عند الساعة 11.29 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) وكان مركزه منطقة سيواس المركزية.

وأفاد مسؤولو "آفاد" في ولاية سيواس أنه لم ترد أي تقارير "سلبية".

ووفق معلومات أولية لم تسجل أي خسائر في الأرواح أو دمار في الممتلكات، فيما تواصل الفرق المعنية أعمالها ميدانيا.

 

زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا

وأمس، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

 

خبير جيولوجي يكشف خطورة زلزال تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة شرق تركيا

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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