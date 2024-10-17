400 شهيد في الشمال خلال أسبوعين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية على شمال قطاع غزة قبل نحو أسبوعين، قد تجاوز 400 شهيد.

العملية العسكرية على شمال قطاع غزة

وأضافت صحة غزة في بيان أن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وحذرت الوزارة في بيانها، من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة حصار الاحتلال لشمال القطاع لليوم الـ13 على التوالي.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي بيان ثان، قالت وزارة الصحة في غزة إن 42438 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 99246 آخرين في العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و93 مصابا.

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