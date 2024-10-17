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لأول مرة، سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل لبنان - أخبار كلمتك

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لأول مرة، سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل لبنان - أخبار كلمتك

لأول مرة، سفينة حربية ألمانية تسقط طائرة مسيرة قبالة سواحل لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:21 مساءً -  قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لرويترز إن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أسقطت جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان اليوم الخميس.

السفينة الحربية "لودفيغشافن أم راين" تواصل مهامها

وذكر المتحدث أن "السفينة الحربية أسقطت الطائرة المسيرة مجهولة الهوية في الماء في عملية اعتراض دقيقة".

وأشار إلى عدم وقوع أضرار بالسفينة الألمانية أو طاقمها.

وأضاف أن السفينة الحربية "لودفيغشافن أم راين" تواصل مهامها.

من ناحية ثانية، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة.

 

إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي

 وأضاف المستشار الألماني أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي ومشيرا إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وقال شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي "بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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