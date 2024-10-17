بيان عاجل من وزير الدفاع اللبناني بشأن قوات اليونيفيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الخميس، تمسك بلاده ببقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" لتتعاون مع الجيش اللبناني في تنفيذ القرار 1701 كاملا.

دور قوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبنانى

ونوه سليم في بيان بقرار دول الاتحاد الأوروبي الـ16 التي تشارك في قوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، بالاستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضدها.

وأضاف وزير الدفاع اللبناني: "قرار الدول الأوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الأمن لا يمكن تعديله إلا بقرار الدول الأعضاء وليس بإرادة هذا العدو الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يوميا أبرياء فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".

مطالبات بتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته

وشدد الوزير اللبناني على تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان مرارا التزامه تطبيقه بعد وقف النار، فيما تمتنع اسرائيل عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان.

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