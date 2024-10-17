أول تعليق من الحوثي على الغارات الأمريكية ضد صنعاء وصعدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:02 مساءً - أكد المكتب السياسي لـميليشيا الحوثي أن دولة الشر والإرهاب والإجرام “أمريكا”، نفّذت عدوانا جديدا على اليمن مستهدفة بسلسلة غارات العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية

وقال المكتب السياسي للحوثي: الغارات الأمريكية تعتبر عدوانا جبانا على اليمن وتعديا سافرا على السيادة اليمنية، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضاف البيان قائلا: “العدوان الأمريكي على اليمن يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي والأمريكي بحق فلسطين ولبنان واليمن، والعدوان الأمريكي على اليمن يأتي في إطار الاستهداف الشامل للأمة ومقدساتها وقضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

العدوان الأمريكي لن يمر دون رد

وأردف المكتب السياسي للحوثي أيضا: نؤكد أن العدوان الأمريكي لن يمر دون رد، فالغارات العدوانية الأمريكية لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية بدعم أمريكى.

واختتم المكتب السياسي بيانه قائلا: الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين، والقضية الفلسطينية فهذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.

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