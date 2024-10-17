أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ان نحو 260 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

إقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

وفي وقت سابق، قام مستوطنون إسرائيليون، بإقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" نقلًا عن شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وأدوا فيه صلوات تلمودية.

شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

 

مشروعنا فلسطيني وليس إيرانيا، نعيم قاسم: لا يمكن فصل لبنان والمنطقة عن فلسطين، طيف نصر الله يرعب الأعداء، أمريكا الشيطان الأكبر شريك إسرائيل في إنجاز شرق أوسط جديد، وطوفان الأقصى حق مشروع

تحدث عن المشروع الإيرانى، نعيم قاسم يكشف معلومات جديدة بشأن طوفان الأقصى

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق