260 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ان نحو 260 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.

إقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

وفي وقت سابق، قام مستوطنون إسرائيليون، بإقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" نقلًا عن شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وأدوا فيه صلوات تلمودية.

شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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