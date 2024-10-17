بريطانيا تدرس منح اللجوء إلى أكثر من 60 ألف مهاجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - أفادت صحيفة "تلجراف" بأنه سيتم منح أكثر من 60 ألف مهاجر حق اللجوء في المملكة المتحدة في العام المقبل بعد أن ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر خطة حزب المحافظين في رواندا.

منح أكثر من 60 ألف مهاجر حق اللجوء في المملكة المتحدة

وحسب الصحيفة البريطانية، توقعت مؤسسة مجلس اللاجئين الخيرية أن 62800 شخص، سيتم منحهم وضع اللاجئ من بين ما يقرب من 119000 طالب لجوء فردي ورث حزب العمال مطالباتهم من حزب المحافظين.

وتم منع المهاجرين من اللجوء في المملكة المتحدة بموجب القوانين التي قدمها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك والتي نصت على وجوب احتجاز أي شخص يصل بشكل غير قانوني وترحيله إلى بلد آمن مثل رواندا.

لكن حزب العمال استخدم السلطات المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره حزب المحافظين لرفع الحظر المفروض على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء وإلغاء واجب وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بنقلهم إلى بلد ثالث.

رفع الحظر المفروض على المهاجرين

ويقدر مجلس اللاجئين أن ما يقرب من 53% من المهاجرين البالغ عددهم 118882 مهاجرا ينتظرون اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم سوف ينجحون، بناء على المعدلات السابقة لجنسيات طالبي اللجوء في المملكة المتحدة.

ويأتي ثلثهم من أفغانستان حيث ينجح 96 في المائة من المطالبين، وإيران 82 في المئة، وسوريا 99 في المئة، وإريتريا 99 في المئة، والسودان 99 في المئة.

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