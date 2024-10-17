الاتحاد الأوروبي: الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات وسيموت الكثيرون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:11 مساءً - قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس: إن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات.

ما يحدث في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "ما يحدث في الشرق الأوسط كارثة وأزمة إنسانية كبيرة.. وقرار أمريكا منح إسرائيل شهرا لحل الأزمة الإنسانية في غزة غير كاف وسيموت كثيرون خلال هذه المهلة".

وتابع مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "آمل أن يندد مجلس الاتحاد بالهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل".

الصراع الدائر بالشرق الأوسط فاق الحدود

وقال رئيس البنك الدولي، مساء الثلاثاء، إن الدمار في الممتلكات نتيجة الصراع الدائر بـ الشرق الأوسط قد فاق الحدود.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف رئيس البنك الدولي: "إذا انتشر الصراع في منطقة الشرق الأوسط فإن المساهمين الأكبر في الاقتصاد العالمي سيتأثرون مضيفا فقدان الأرواح في الصراعين بـ غزة ولبنان أمر لا يطاق".

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