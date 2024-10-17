أبو الغيط يدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين العرب وتركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس ١٧ أكتوبر الجاري في الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الاقتصاد العربي التركي الذي يعقد في مدينة إسطنبول.

تعميق العلاقات العربية التركية

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط أكد خلال كلمته على أهمية تعميق العلاقات العربية التركية في كافة المجالات لاسيما المجال الاقتصادي، معتبرًا أن تركيا من أكبر الشركاء التجاريين لبلدان العالم العربي حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية وتركيا نحو ٤٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٢.

وقال إن هذا التعاون المستمر سيساهم في استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية، وملمحًا إلى أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

إبرام اتفاقيات التجارة الحرة

وأكد أبو الغيط أهمية إعطاء الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال من أجل تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

أبو الغيط يدعو إلى تعزيز التعاون العربى التركى ليتجاوز نطاق التجارة أبو الغيط يلتقى أردوغان ويؤكد تقديره لمواقف أنقرة الداعمة لفلسطين ولبنان

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