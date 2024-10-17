جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي كبير بحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قتل حسين محمد عواضة قائد كتيبة في حزب الله في منطقة بنت جبيل وتصفية عشرات المسلحين خلال معارك في جنوب لبنان.

تدمير المباني المدنية في لبنان

وفي وقت سابق، وجه ‏جيش الإحتلال الإسرائيلي طلبا عاجلا إلى سكان بعض المناطق في البقاع شرقي لبنان بسرعة الإخلاء.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا تريد تدمير المباني المدنية في لبنان وأنها على اتصال بحكومة الاحتلال بشأن غارة جوية دمرت المقر البلدي في مدينة النبطية بجنوب لبنان اليوم.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال ميلر في إفادة صحفية إنه لا يستطيع أن يتحدث عن نوايا إسرائيل في توجيه ضربة محددة، لكنه زعم أن حزب الله يعمل في بعض الأحيان من تحت منازل المدنيين.

ضرب حزب الله وإضعاف قدرات

وتابع قوله “ندعم توغلًا إسرائيليًا محدودًا لضرب حزب الله وإضعاف قدراته ونريد رؤية تطبيق القرار الدولي 1701”، لكن عارض إقامة منطقة عازلة جنوب لبنان تحتلها قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال: “لا نريد أن نرى حزب الله منخرطًا في الحكم داخل لبنان وهذا ليس شيئًا جديدًا”، مؤكدًا أن واشنطن تدعم دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.

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