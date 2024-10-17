وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيراني تمهيدًا لعقد جلسة مباحثات موسعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

مباحثات مصرية إيرانية موسعة

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات موسعة بين الوزيرين تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن مباحثات بشأن التصعيد فى الشرق الأوسط.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران، في أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مصر منذ 2013.

وتأتي الزيارة الرسمية لعراقجي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط.

جولة إقليمية لوزير خارجية إيران

ووصل الوزير الإيراني إلى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من أكتوبر، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.

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