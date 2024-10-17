أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: دمرنا أكثر من 150 هدفًا لحزب الله خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: دمرنا أكثر من 150 هدفًا لحزب الله خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: دمرنا أكثر من 150 هدفًا لحزب الله خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدمير أكثر من 150 هدفا لـ حزب الله اللبناني خلال 24 ساعة.

دوي صافرات الإنذار في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل.

ولفتت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلى أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه عقب دوي صفارات الإنذار في الشمال تم رصد إطلاق صاروخين من لبنان، وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل واعترض واحدا فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل

كما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقة معالوت ترشيحا ومحيطها في الجليل الغربي.

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بإطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال وبالتحديد على حيفا والجليل.

إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه حيفا والجليل

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية حديثة في لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق