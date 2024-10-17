جيش الاحتلال يوجه إنذارًا عاجلًا لسكان منطقة في البقاع اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقتي تمنين وسرعين في محافظة البقاع اللبنانية، معمما خريطة يظهر عليها أحد الأهداف التي سيتم استهدافها.

إنذارا عاجلا لسكان البقاع اللبنانية

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة تمنين، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

منشآت ومصالح تابعة لحزب الله

وقال في بيان مماثل: "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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