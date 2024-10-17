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وزير الإشغال الفلسطيني: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض و10 آلاف مقذوف لم ينفجر بغزة - أخبار كلمتك

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وزير الإشغال الفلسطيني: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض و10 آلاف مقذوف لم ينفجر بغزة - أخبار كلمتك

وزير الإشغال الفلسطيني: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض و10 آلاف مقذوف لم ينفجر بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - أكد عاهد فائق وزير الأشغال الفلسطيني، أن التقديرات والإحصاءات تشير إلى الحاجة لنحو 800 إلى 900 مليون دولار لبند إزالة الركام في قطاع غزة والذي بلغت كميته نحو 242 مليون طن في أغسطس الماضى، بعد العدوان الغاشم الذى أسفر عن تدمير البشر وكامل مكونات الشعب الفلسطيني.

 مضى نحو 12 شهرا من العدوان على غزة 

وقال وزير الأشغال الفلسطيني في لقاء مع قناة النيل للأخبار، "إنه بعد مضى نحو 12 شهرا من العدوان الذي أتى على جميع مقومات الحياة في قطاع غزة من إسكان وبنية تحتية ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء واتصالات وطرق، هناك تحد كبير تعمل عليه الوزارة مع باقي المؤسسات الدولية الموجودة على الأرض، إلى جانب تحقق فرق الوزارة من الأرقام وحصر الأضرار تمهيدا لعملية الإغاثة والإيواء وإعادة الأعمار".

وأضاف أنه في ظل العدوان الممنهج والمبرمج لكسر هوية الشعب الفلسطيني، فهناك تحديات كبيرة نظرا لكمية الدمار غير المسبوق والمتفجرات بالكميات الكبيرة التي سقطت على القطاع، فوفقا للتقديرات الدولية هناك نحو 10 آلاف مقذوف لم ينفجر، مؤكدا أن عملية الإزالة تخضع للتمويل والتخطيط بعد وقف الحرب، ويجري العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية لإيجاد أماكن لتجميع هذا الركام وإعادة تدويره وتقليل تكلفة النقل.

عملية الإزالة تخضع للتمويل والتخطيط بعد وقف الحرب

وفيما يتعلق بخطوات العمل في إزالة الركام، أكد وزير الأشغال الفلسطيني أنه يبدأ بإزالته من الطرق ليكون هناك مجال للدخول للمباني المهدمة، ثم دخول الفرق الهندسية المتمرسة في إزالة المتفجرات قبل الكشف على تلك المباني، تليها الفرق الهندسية التي تعاين الأضرار سواء كاملة أو جزئية، منوها أنه يجب الأخذ في الاعتبار وجود أكثر من 10 آلاف جثة شهيد تحت الركام. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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