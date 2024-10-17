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قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يكن سوى تحذير - أخبار كلمتك

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قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يكن سوى تحذير - أخبار كلمتك

قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يكن سوى تحذير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال أخطأت عند استهدافها قادة في المقاومة ظننا منا أن طهران لن ترد.

الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل 

وأضاف: "نؤكد لإسرائيل أن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير (الوعد الصادق 2) كانت مجرد تحذير.. سنضربكم بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا".

إيران تعرف نقاط ضعف إسرائيل

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة.. نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا".

واختتم: "أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".

 

الحرس الثوري الإيراني: بإمكاننا القضاء على إسرائيل لو أردنا ذلك

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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