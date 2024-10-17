قائد الحرس الثوري يتوعد إسرائيل: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يكن سوى تحذير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً - قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال أخطأت عند استهدافها قادة في المقاومة ظننا منا أن طهران لن ترد.

الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل

وأضاف: "نؤكد لإسرائيل أن الهجوم الإيراني الصاروخي الأخير (الوعد الصادق 2) كانت مجرد تحذير.. سنضربكم بشكل مؤلم إذا هاجمت أهدافا لنا".

إيران تعرف نقاط ضعف إسرائيل

وتابع قائد الحرس الثوري الإيراني: "إذا هاجمتم أي نقطة في إيران فسنضرب نفس النقطة لديكم ضربة شديدة.. نعرف نقاط ضعف العدو وهو يدرك ذلك جيدا".

واختتم: "أعداؤنا يتكبدون الخسائر بسبب حساباتهم الخاطئة".

الحرس الثوري الإيراني: بإمكاننا القضاء على إسرائيل لو أردنا ذلك جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من غزة

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