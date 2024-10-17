الجيش الأمريكي يقصف منشآت تخزين أسلحة حوثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - قصف الجيش الأمريكي منشآت تخزين أسلحة تابعة لـ"الحوثيين" في اليمن، بحسب ما ذكره مسئولون أمريكيون قناة "إيه.بي.سي نيوز".

غارات تستهدف صنعاء وصعدة

وأشار المصدر ذاته نقلًا عن مسئول دفاعي أمريكي إلى أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت عدّة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

من جهتهم، أكّد الحوثيون أنّ "الرد قادم على الغارات التي استهدفت صنعاء وصعدة".

كذلك نقلت CNN عن مسئول أمريكي أنّ ضربات شُنّت بواسطة قاذفات "B-2" لمهاجمة المواقع العسكرية.

3 موجات من الغارات الأمريكية البريطانية

كما استهدفت قاذفات القنابل الأمريكية منشآت أسلحة تقليدية متقدّمة في اليمن تستخدم لاستهداف السفن.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إنّ الجيش الأمريكي نفّذ ضربات ضدّ مستودعات أسلحة للحوثيين تحت الأرض.

وكانت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين" قد تحدّثت 3 موجات من الغارات الأمريكية البريطانية التي استهدفت صنعاء.

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