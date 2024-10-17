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حماس: خطة الجنرالات الأكثر انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث - أخبار كلمتك

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حماس: خطة الجنرالات الأكثر انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث - أخبار كلمتك

حماس: خطة الجنرالات الأكثر انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 09:38 صباحاً - قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن خطة الجنرالات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال إحدى أكثر الخطط العسكرية انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث.

وأضافت حماس: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان في شمال قطاع غزة.

تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة

والعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في شمال قطاع غزة أثارت تساؤلات، حول ما إذا كانت تنذر بتطبيق "خطة الجنرالات"، وهي خطة تهدف إلى إخلاء هذه المنطقة بالكامل من سكانها.

هذه الخطة اقترحها عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم الجنرال جيورا آيلاند، وقد عرضوها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كحل نهائي للتعامل مع حركة حماس في شمال القطاع. 

تحويل شمال غزة لمنطقة عسكرية مغلقة

 تهدف الخطة إلى القضاء تمامًا على أي وجود لحماس في هذه المنطقة عبر تهجير السكان وتحويل شمالي القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، مع منع دخول المساعدات الإنسانية إليها بعد إجلاء السكان.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت هذه الخطة وذكرت أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أبديا موافقتهما المبدئية على دراسة تنفيذ العمليات العسكرية بناءً عليها. وقد أشار نتنياهو في اجتماع مغلق داخل الكنيست إلى أن الخطة تبدو "منطقية"، وهو ما قد يعني أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتنفيذها.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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