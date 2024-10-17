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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في إيلات جنوبي إسرائيل - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في إيلات جنوبي إسرائيل - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف حيوي" في إيلات جنوبي إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 07:16 صباحاً - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 17 -10-2024 هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة في العراق" أعلنت أمس أنها هاجمت هدفا حيويا في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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