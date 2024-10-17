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غارات جوية تهز مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن - أخبار كلمتك

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غارات جوية تهز مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن - أخبار كلمتك

غارات جوية تهز مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:01 صباحاً - هزت انفجارات ناجمة عن غارات العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر يمنية، صباح الخميس، بأن غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العاصمة، صنعاء، تشهد انفجارات الآن، في حين ذكر سكان أن انفجارات تهز محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات في صنعاء وصعدة ناجمة عن غارات جوية.

وأشارت مصادر مقربة من جماعة الحوثي إلى تعرض صنعاء لـ "ثلاث موجات من الغارات الجوية نفذتها طائرات ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي البريطاني".

وأضافت المصادر أن "سلسلة من الغارات استهدفت مناطق شرقي المدينة".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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