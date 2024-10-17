غارات جوية تهز مدينتي صنعاء وصعدة في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:01 صباحاً - هزت انفجارات ناجمة عن غارات العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر يمنية، صباح الخميس، بأن غارات جوية عنيفة استهدفت عدة مواقع في مدينتي صنعاء وصعدة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العاصمة، صنعاء، تشهد انفجارات الآن، في حين ذكر سكان أن انفجارات تهز محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات في صنعاء وصعدة ناجمة عن غارات جوية.

وأشارت مصادر مقربة من جماعة الحوثي إلى تعرض صنعاء لـ "ثلاث موجات من الغارات الجوية نفذتها طائرات ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي البريطاني".

وأضافت المصادر أن "سلسلة من الغارات استهدفت مناطق شرقي المدينة".

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