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الانفجار دمر 70% منها، توقف مصفاة نفط جنوبي إيران عن الإنتاج (فيديو) - أخبار كلمتك

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الانفجار دمر 70% منها، توقف مصفاة نفط جنوبي إيران عن الإنتاج (فيديو) - أخبار كلمتك

الانفجار دمر 70% منها، توقف مصفاة نفط جنوبي إيران عن الإنتاج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:13 صباحاً - أعلن مالك شركة "بارس بترو باس" محسن قولي زاده، فجر اليوم الخميس، عن توقف مصفاة بتروبارس في مدينة شوشتر جنوبي إيران، بعد دمار كبير حل بها جراء انفجار وقع الليلة الماضية، لم تعرف طبيعته حتى الآن.

وقال قولي زاده، في حديث لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، إن "الانفجار الذي أدى إلى حريق ضخم الليلة الماضية، دمر 70% من المصفاة"، مبينًا أنها "ستتوقف عن الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل".

وأضاف أن " النيران اشتعلت بثماني خزانات من المصفاة، كانت تحتوي على 8800 طن من البنزين أو المواد الخام، وبناء على التحقيقات الأولية، من المتوقع تضرر حوالي 40% من هذه الخزانات".

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وتابع قولي زاده أنه "فور الانتهاء من التقييم، ستبدأ إجراءات البناء في الشركة لإزالة الأضرار"، متوقعًا "استئناف الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وعن إمكانية أن يكون الانفجار ناجما عن هجوم، أوضح قولي زاده أنه "من المحتمل أن يكون سبب الحادث عاملًا بشريًا، لكننا نجري تحقيقًا أكثر تفصيلًا وكاملًا".

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وأسفر الانفجار الذي وقع الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، وأعقبه حرائق واسعة في مصفاة بتروبارس، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وبين قولي زاده في مقابلة مع وكالة أنباء "إيرنا"، أن حالة المصابين في الحادث "مستقرة".

ومساء الأربعاء، نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية مشاهد عن حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمصفاة.

وكان وزير النفط الإيراني  محسن باك نجاد، قد قال للصحفيين عقب اجتماع للحكومة، الأربعاء، إن "حريق شوشتر كان في مصفاة غير حكومية، حدث بسبب فشل القوى العاملة، ونتيجة خطأ بشري".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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