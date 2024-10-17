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عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

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عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة اللاذقية في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:40 صباحاً - أفاد التلفزيون السوري أن إسرائيل شنت عدوانًا استهدف مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد.

وأكدت مصادر محلية سورية سماع دوي انفجارات في مدينة اللاذقية ومحيطها وأن والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللاذقية تتعرض لهجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الاسرائيلي استهدف مدخل مدينة اللاذقية".

وأشار إلى تسبب الهجوم الإسرائيلي بحرائق في المنطقة وأن تعمل فرق الإطفاء على إخمادها.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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