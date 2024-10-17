أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور) - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل سقوط لاعب كفر الشيخ وتطور حالته الصحية - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

ساهم بـ89 هدفا، الأهلي يبرز أرقام أفشة خلال مسيرته مع القلعة الحمراء - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية" - أخبار كلمتك

دستور كوريا الشمالية يعرف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 02:50 صباحاً - أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن دستور البلاد يعرّف بوضوح كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في أول إشارة من نوعها حول ما تضمنه التعديل الأخير للقانون الأساسي في الدولة.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن دستور كوريا الشمالية ينص على أن تفجير الطرق الموصلة إلى كوريا الجنوبية هو "إجراء لا مفر منه وشرعي" يتماشى مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)، الذي يعرّف بوضوح جمهورية كوريا (ROK) كدولة معادية.

وأكّدت كوريا الشمالية الأربعاء أنّها فجّرت طرقا وخطوط سكك حديد تربطها بـ"الدولة المعادية" كوريا الجنوبية، مؤكدة بذلك ما أعلنته سيول الثلاثاء.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين باتت «مغلقة تماما بواسطة التفجيرات».

176c8f9c11.jpg

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت الثلاثاء إنّ «كوريا الشمالية فجّرت أجزاء من طريق جيونجوي ودونجهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري»، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

ونشر الجيش الكوري الجنوبي مقاطع فيديو تظهر القوات الشمالية وهي تقوم بتفجير أجزاء من مسلكي الطريق وحفارات في أحدهما.

2a21623a17.jpg

وندّدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية باستفزاز «غير طبيعي بتاتا»، مذكّرة بأنّ سيول هي التي موّلت إلى حدّ بعيد بناء هذه الطرق.
تطوع 1.4 مليون شخص في جيش كوريا الشمالية

كشفت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أن أكثر من مليون شاب تطوّعوا للانضمام إلى الجيش هذا الأسبوع بعدما اتّهمت بيونج يانج الجيش الكوري الجنوبي بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن ملايين الشباب انضموا إلى النضال عبر البلاد للقضاء على «حثالة» جمهورية كوريا الذين قاموا بعمل استفزازي خطر بانتهاك سيادة جمهورية كوريا الشعبية عبر تسلل للمسيّرات».

وأكدت الوكالة أن أكثر من 1.4 مليون مسؤول من رابطة الشباب وطلاب من أنحاء كوريا الشمالية تطوّعوا للانضمام أو العودة إلى الجيش الشعبي الكوري في 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول.

وتفرض كوريا الشمالية خدمة عسكرية إلزامية مطوّلة على جميع الرجال وسبق وأعلنت عن موجات تطوّع خلال فترات شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع سيول أو واشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

من "صقور" الهجرة، ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق