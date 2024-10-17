إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:30 صباحاً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة، المستوطنة القريبة من الحدود اللبنانية.

ولم تتحدث المصادر عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف، بينما شوهدت صواريخ اعتراضية إسرائيلية وهي تتصدى لصواريخ "حزب الله".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من الجليل الأعلى، وخصوصا في مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسجاف عام قبل دقائق من القصف.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جانبها أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة "سافير" جنوبي إسرائيل للاشتباه في عبور مسيرة.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" اللبناني قصف صفد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، الأربعاء، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.