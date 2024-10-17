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إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

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إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

إطلاق 10 صواريخ باتجاه "كريات شمونة" شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 01:30 صباحاً - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء أنه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة، المستوطنة القريبة من الحدود اللبنانية.

ولم تتحدث المصادر عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف، بينما شوهدت صواريخ اعتراضية إسرائيلية وهي تتصدى لصواريخ "حزب الله".

ودوت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من الجليل الأعلى، وخصوصا في مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسجاف عام قبل دقائق من القصف.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جانبها أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة "سافير" جنوبي إسرائيل للاشتباه في عبور مسيرة.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" اللبناني قصف صفد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد،  الأربعاء، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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