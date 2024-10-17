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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف بلدات عيتا الشعب والخيام وقبريخا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

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غارات إسرائيلية جديدة تستهدف بلدات عيتا الشعب والخيام وقبريخا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية جديدة تستهدف بلدات عيتا الشعب والخيام وقبريخا جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - استهدفت غارات إسرائيلية جديدة بلدات عيتا الشعب والخيام وقبريخا جنوبي لبنان.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات إسرائيلية علي بلدات جويا ومجدل زون والخيام جنوبي لبنان.

 

غارات إسرائيلية على نقاط عند الحدود اللبنانية السورية في الهرمل

كما شن غارات إسرائيلية علي نقاط الحدود اللبنانية السورية في الهرمل.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن إصابة مسعفَين بغارة إسرائيلية أثناء مهمة إنقاذ منسقة مع اليونيفيل.

 وقبل  وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بإستشهاد رئيس بلدية النبطية في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة في جنوب لبنان بحسب مسؤولة محلية.

 

10 غارات استهدفت مدينة النبطية

وقالت محافظة النبطية، هويدا الترك، إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وقال شهود عيان إن عددًا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

 

عدوان جوي عنيف على مدينة النبطية

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عند العاشرة والربع من صباح  الأربعاء، عدوانًا جويًّا عنيفًا على مدينة النبطية حيث شن أكثر من 10 غارات على معظم الأحياء فيها.

ووفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية"، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارًا من العاشرة والثلث من صباح أمس عدوانًا واسعًا حيث شن سلسلة غارات على بلدات زبدين، كفر تبنيت، كفر جوز، عبا، جبشيت، شقرا، برعشيت، كفرا، كفردونين، ومجدل سلم، وشوكين وعرب صاليم وكفر رمان، ورومين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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