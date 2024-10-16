فقدان طيارين في تحطم مقاتلة أمريكية قرب واشنطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:38 مساءً - قالت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، إن مقاتلة أمريكية تحطمت، في أثناء رحلة تدريبية في ولاية واشنطن.

تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية

وأضافت الوكالة أن البحرية الأمريكية تجري عمليات بحث عن طيارين فُقدا بعد تحطم المقاتلة من طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، في ولاية واشنطن، أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبي؛ من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "حتى صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن المسؤولين في البحرية لا يعرفون ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم".

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة طيران تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في اليابان، بحسب "أسوشيتد برس".

رسائل تهديد وقنابل وهمية تتسبب في تحويل مسار طائرة هندية وزير الخارجية: لن نقبل المساس بحصتنا المائية من نهر النيل.. الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا لعقاب الفلسطينيين.. توجه طائرة مساعدات مصرية لبيروت.. وأسبانيا ترد: لا نسمح بمرور أي أسلحة عبر أراضينا إلى إس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.