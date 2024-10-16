مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

فقدان طيارين في تحطم مقاتلة أمريكية قرب واشنطن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:38 مساءً - قالت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، إن مقاتلة أمريكية تحطمت، في أثناء رحلة تدريبية في ولاية واشنطن.

تحطم طائرة أثناء رحلة تدريبية 

وأضافت الوكالة أن البحرية الأمريكية تجري عمليات بحث عن طيارين فُقدا بعد تحطم المقاتلة من طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، في ولاية واشنطن،  أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبي؛ من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "حتى صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن المسؤولين في البحرية لا يعرفون ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم".

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة طيران تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في اليابان، بحسب "أسوشيتد برس".

رسائل تهديد وقنابل وهمية تتسبب في تحويل مسار طائرة هندية

وزير الخارجية: لن نقبل المساس بحصتنا المائية من نهر النيل.. الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا لعقاب الفلسطينيين.. توجه طائرة مساعدات مصرية لبيروت.. وأسبانيا ترد: لا نسمح بمرور أي أسلحة عبر أراضينا إلى إس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق